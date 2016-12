Σχεδόν Δωρεάν Ανακαίνιση

ΣΧΕΔΟΝ ή και ΑΠΟΛΥΤΩΣ* ΔΩΡΕΑΝ, τοποθετώντας στη στέγη του σπιτιού σας, ένα φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος 10 Kwp, και υπογράφοντας με τη Δ.Ε.Η., σύμβαση 25ετούς διάρκειας, αγοράς της παραγόμενης ενέργειας (σύμφωνα με το ΦΕΚ 1079-Β-4.6.2009 Α14).

Με τα έσοδα από τη Δ.Ε.Η., αποπληρώνετε, το στεγαστικό δάνειο που σας εξασφαλίζουμε!

Σε ποιούς απευθύνεται;Το πρόγραμμα απευθύνεται σε οποιονδήποτε, έχει δανειοληπτική ικανότητα, και διαθέτει ένα αυτοτελές κτίριο κατοικίας το οποίο να χρήζει μερικής ή ολικής Ανακαίνισης ή Ενεργειακής Αναβάθμισης, και βρίσκεται εντός ή εκτός σχεδίου.Το Πρόγραμμα σε 4 Βήματα...Σύμφωνα με το ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ που θέσπισε η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κατασκευαστική, σε συνεργασία με επιλεγμένες Τράπεζες και την SUNERA ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ, μπορείτε να Ανακαινίσετε και να Αναβαθμίσετε ενεργειακά, ΣΧΕΔΟΝ ή και ΑΠΟΛΥΤΩΣ* ΔΩΡΕΑΝ, την κατοικίας σας, κάνοντας τα εξής 4 βήματα:

01Μας επισκέπτεστε, και ενημερώνεστε πλήρως για το κόστος των εργασιών που σας προτείνουμε ή για το κόστος των εργασιών που εσείς θέλετε να γίνουν.

00Παίρνετε προέγκριση στεγαστικού δανείου από την συνεργαζόμενη Τράπεζα της επιλογής σας, για δάνειο ύψους όσο το κόστος των απαιτούμενων εργασιών προσθέτοντας και το κόστος αγοράς ενός φωτοβολταικού συστήματος ισχύος 10 Kwp, και διάρκεια αποπληρωμής 25 χρόνια, σύμφωνα με το ειδικό μας πρόγραμμα

03Υπογράφετε με την εταιρεία μας, την σύμβαση ανάθεσης κατασκευής του έργου, στην οποία θα αναφέρεται και η τοποθέτηση του φωτοβολταϊκού συστήματος, στη στέγη, ή στο δώμα της οικοδομής σας.

04Υπογράφετε με τη Δ.Ε.Η., σύμβαση αγοράς της παραγόμενης ενέργειας από το Φ/Β σας σύστημα, διάρκειας 25 ετών, και με ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΤΙΜΗ (για το 2012 καθορίστηκε στα 0,25 € / Kw). ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ που παρέχονται από το Πρόγραμμα...

1η ΕΓΓΥΗΣΗ από τον Ήλιο!Σύμφωνα με τα γεωγραφικά δεδομένα της περιοχής μας, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Μέτρησης Ηλιακής Ακτινοβολίας, Photovoltaic Geographical Information System, δίνει ως ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΤΗΣΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ενός συστήματος 10 Kwp, την παραγωγή 13.500 κιλοβατώρων.

2η ΕΓΓΥΗΣΗ από την Δ.Ε.Η.!Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1079-Β-4.6.2009 Α14, η Δ.Ε.Η. υποχρεούτε να αγοράζει για 25 χρόνια, την παραγόμενη ενέργεια από το φωτοβολταϊκό σας σύστημα, σε ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΙΜΗ για όλη την 25ετία. (για το 2012, η τιμή καθορίστηκε στα 0,495 ευρώ/ Kwh).

3η ΕΓΓΥΗΣΗ από την “Sunera Φωτοβολταϊκά”!Η εταιρεία που εγκαθιστά το φωτοβολταϊκό σας, σας δίνει ΓΡΑΠΤΗ ΕΓΓΥΗΣΗ χαμηλότερης απόδοσης του συστήματός σας.Στην απίθανη περίπτωση, που το φωτοβολταϊκό σας σύστημα, δεν αποδώσει τα αναμενόμενα, τότε η “Sunera Φωτοβολταϊκά” σας πληρώνει την διαφορά, μεταξύ της εγγυημένης απόδοσης, και αυτής που τελικά παρήγαγε το Φ/Β σας.

4η ΕΓΓΥΗΣΗ από την ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΗ ΤΡΑΠΕΖΑ!Μέσα από το Νέο Ειδικό Πρόγραμμά μας, μπορείτε εάν εσείς το θελήσετε, να επιλέξετε ΣΤΑΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΕΠΙΤΟΚΙΟ, για 15 χρόνια, για ότι κι αν μπορεί να συμβεί.

5η ΕΓΓΥΗΣΗ και Σημαντικότερη! Το σπίτι σας, θα το ανακαινίσει η ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ Κατασκευαστική. Αυτό σημαίνει…

• Έμπειρα και Πλήρως στελεχωμένα συνεργεία.

• Τεχνική υποστήριξη και επίβλεψη των εργασιών από Μηχανικούς της εταιρείας μας.

• Τελικό προϋπολογισμό, ΠΡΙΝ την έναρξη των εργασιών, και ΓΡΑΠΤΗ προσφορά.

• Ακριβές Χρονοδιάγραμμα Εργασιών και συγκεκριμένος χρόνος παράδοσης του ακινήτου σας.

• Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων.

• Ελεύθερη επιλογή των Υλικών.

• Οικονομία και Επαγγελματική Συνέπεια…

ΕΜΕΙΣ ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΣΤΕ…

- Ολοκληρωμένη αντίληψη της ανακαίνισης του χώρου σας…

- Επιστημονική αντιμετώπιση του ακινήτου σας…

- Επαγγελματική σοβαρότητα…

- Πλήρη συντονισμό και ταχύτητα εργασιών.

Και φυσικά, θα είμαστε δίπλα σας, για όσο μας χρειάζεστε, μέσω του τμήματος εξυπηρέτησης πελατών. (After sales services).



*ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΔΩΡΕΑΝ: Στην περίπτωση που η ανακαίνιση ή ενεργειακή σας αναβάθμιση της κατοικίας σας, είναι μέχρι τελικού κόστους 28.000 ευρώ, τότε τα έσοδα από την Δ.Ε.Η., καλύπτουν πλήρως το στεγαστικό σας δάνειο, χωρίς να απαιτούνται πρόσθετα χρήματα από εσάς.

Γεωργιάδης Κατασκευαστική | Ανακαινίσεις Σπιτιών -Ανακαινίσεις Καταστημάτων - Ανακαινίσεις Διαμερισμάτων - Ανακαινίσεις Μπάνιου - Εξοικονόμηση κατ' Οίκον - Αλεξανδρούπολη

