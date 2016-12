Θεωρώντας ότι οι ηλεκτρικοί λέβητες είναι η μόνη ρεαλιστική λύση χαμηλού κόστους, ευελπιστεί να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη, οικονομική και άνετη θέρμανση των διαμερισμάτων χωρίς επεμβάσεις στην αρχική εγκατάσταση και χωρίς καμινάδες.

Πάντα με γραπτές εγγυήσεις και με την υποστήριξη της "Γεωργιάδης Κατασκευαστική".

Οι Ηλεκτρικοί λέβητες ΠΛΕΟΝΕΚΤΟΥΝ:





1. Σε Οικονομία Καυσίμου…

Σύμφωνα με όλες τις επίσημες μετρήσεις, και τις εργοστασιακές πιστοποιήσεις, παρέχουν οικονομία σε σχέση με το πετρέλαιο, έως και 35%.

2. Σε απόλυτη Αυτονομία του διαμερίσματος σας…

Ο Ηλεκτρικός λέβητας, αφορά ΜΟΝΟΝ το δικό σας διαμέρισμα, και δεν επηρεάζεται από την κατάσταση που επικρατεί στις γειτονικές σας ιδιοκτησίες.

3. Αθόρυβη και Άνετη Λειτουργία…

Οι Ηλεκτρικοί λέβητες, λειτουργούν τελείως αθόρυβα, φιλικά προς το περιβάλλον, χωρίς εκπομπές ρύπων και μπορούν να τοποθετηθούν ακόμα και στο σαλόνι του διαμερίσματός σας.

4. Σε γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση…

Τοποθετούμε τον ηλεκτρικό λέβητα, στο πλατύσκαλο του διαμερίσματός σας, ΧΩΡΙΣ να παρέμβουμε καθόλου στον εσωτερικό σας χώρο, και τον συνδέουμε με το υπάρχον δίκτυο της θέρμανσής σας, εντός δύο ωρών. Δεν απατείται καμινάδα

5. Σε μικρό κόστος εγκατάστασης με γρήγορη απόσβεση…

Το συνολικό κόστος εγκατάστασης ενός ηλεκτρικού λέβητα, ξεκινάει από τα 1850 ευρώ, για ένα διαμέρισμα εμβαδού έως 100 μ2. Σε σχέση με την εξοικονόμηση της ενέργειας που έχουμε, πετυχαίνουμε απόσβεση του κόστους του λέβητα, μόλις σε τρία χρόνια.

6. Σε γραπτές εγγυήσεις...

Οι ηλεκτρικοί λέβητες, συνοδεύονται από γραπτές εγγυήσεις 2 ετών, για όλα τα ηλεκτρονικά τους μέρη. Διαθέτουν πιστοποίηση CE και του Γερμανικού ινστιτούτου πιστοποίησης ποιότητας, TUV.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ.

Η μόνη ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΗ και ΣΥΓΧΡΟΝΗ λύση θέρμανσης, μικρού κόστους, εξασφαλισμένης αυτονομίας και οικονομίας.

