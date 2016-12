Λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας, εκπέμπουν επικίνδυνα χημικά νέφη;

Η ΕΕ έχει παρουσιάσει τα σχέδια για τη σταδιακή κατάργηση των κανονικών λαμπτήρων πυρακτώσεως μέχρι το τέλος του επόμενου έτους, καθώς προσπαθούν να μειώσουν τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα.

Οι επιστήμονες ανέφεραν ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται από τους ενήλικες για να διαβάσουν ή να παραμένουν κοντά στο κεφάλι ενός παιδιού όλη τη νύχτα.

Ήδη είναι γνωστό ότι επιβλαβείς ποσότητες υδραργύρου απελευθερώνονται όταν ένας από τους λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας της νέας γενιάς έχει σπάσει, η τελευταία έρευνα δείχνει ότι εκπέμπονται και άλλες καρκινογόνες χημικές ουσίες κατά την λειτουργία τους.

Η γερμανική έρευνα δείχνει ότι οι χημικές ουσίες, απελευθερώνονται ως μια μορφή ατμού. Οι επιβλαβείς ουσίες περιλαμβάνουν φαινόλη - δηλητήριο που χρησιμοποιούνταν από τους Ναζί για να σκοτώσει χιλιάδες θύματα σε στρατόπεδα συγκέντρωσης κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου - και τις τοξίνες ναφθαλίνη και στυρένιο.

Οι δοκιμές έδειξαν ότι τα χημικά υλικά που χρησιμοποιούνται για να κατασκευάσουν τις λάμπες είναι πιθανώς υπεύθυνα για τις δυνητικά επιβλαβείς παρενέργειές τους.

Ο Ανδρέας Κίρχνερ, από την Ομοσπονδία Γερμανών Μηχανικών, δήλωσε: «Ηλεκτρική αιθαλομίχλη αναπτύσσεται γύρω από αυτές τις λάμπες. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε μη αεριζόμενους χώρους και σίγουρα όχι κοντά στο κεφάλι».

Η έκθεση στη γερμανική τηλεόραση ανάγκασε την υπηρεσία προστασίας του περιβάλλοντος της χώρας, να εκδώσει προειδοποίηση για την αποφυγή "δημόσιας υστερίας".

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος επιμένει ότι οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας είναι ασφαλείς.

Ο Δρ Michelle Bloor, λέκτορας Περιβαλλοντικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο του Πόρτσμουθ, είπε στην Daily Express: «Θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω ανεξάρτητες μελέτες για να επαληθεύσουν τα αποτελέσματα του παρουσίασε η Γερμανική έρευνα.»

