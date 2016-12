Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων δεν κάνει καλό μόνο στο περιβάλλον, αλλά κάνει μεγάλο καλό και στις τσέπες μας, μειώνοντας την πολύ σημαντική δαπάνη για ψύξη, θέρμανση, φωτισμό και λειτουργία του όποιου εξοπλισμού έχουμε σε δημόσια κτήρια, σπίτια και επαγγελματικούς χώρους, κατά περίπου 50%.

Επιπλέον, το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, προσδίδει προστιθέμενη αξία στις κατοικίες και αυξάνει τις τιμές τους στην αγορά κατά περίπου 2,8% ( έρευνα RICS στην Ολλανδία), ακριβώς επειδή για τα σπίτια αυτά αυξάνεται η ζήτηση. Και επόμενο είναι να αυξάνεται η ζήτηση, αφού όταν εφαρμόζεται το πρότυπο του Παθητικού Κτιρίου, η εξοικονόμηση ενέργειας, κυρίως για ψύξη και θέρμανση, μπρεί να φθάσει μέχρι το 90%.

Βεβαίως, όπως τονίσθηκε από την Άλις Κοροβέση, επικεφαλής της Plus Energy Lab και την Φώφη Πασχαλίδου, διευθύντρια της ΔΑΝΟΣ στη Θεσσαλονίκη, η εφαρμογή των προτύπων μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης, τόσο σε υπό κατασκευή κτήρια όσο και σε υφιστάμενα, απαιτεί την πραγματοποίηση επένδυσης.

Οι επενδύσεις αυτές, ξεκινούν από κόστος 50 ευρώ/τ.μ. για αναβάθμιση σχολείου στο 60% του κτηρίου και χρόνο απόσβεσης τα 7 έτη, αυξάνονται δε στα 220 ευρώ/τ.μ. για ένα νοσοκομείο και μία αναβάθμιση της τάξης του 70%.

Για τα νέα κτήρια, τα πράγματα είναι πιο εύκολα και το κόστος κατασκευής επιβαρύνεται κατά 5%-7% maximum. Για τις παλιές κατασκευές, οι παρεμβάσεις ίσως έχουν μεγαλύτερο κόστος ανά τετραγωνικό μέτρο, με δεδομένο ότι η αξία ενός παλιού κτηρίου στην αγορά μειώνεται, αλλά…. θα πρέπει να γίνουν σύμφωνα με τα όσα επιτάσσει η νέα Κοινοτική Οδηγία 2010/31/EU, που θα πρέπει να αρχίσει να εφαρμόζεται σε όλα ανεξαιρέτως τα δημόσια κτήρια από το 2018 και από το 2020 σε όλα τα ιδιωτικά.

Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, πέραν των άλλων, θα βοηθήσει και έναν κλάδο που έχει πληγεί πολύ τα τελευταία χρόνια, αυτό των μηχανικών και των τεχνικών εταιρειών, καθώς αναμένεται όλη η οικονομική δραστηριότητα για τα «πράσινα κτήρια», να δημιουργήσει περί τις 400.000 νέες θέσεις εργασίας στην Ευρώπη.

Και ενώ όλοι αναγνωρίζουν τα οφέλη της ενεργειακής αναβάθμισης, σε εποχή που οι τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, του φυσικού αερίου αλλά και του ηλεκτρικού τραβούν την ανηφόρα, υπάρχει το ζήτημα της χρηματοδότησης της απαιτούμενης επένδυσης, έστω και για τις βασικότερες παρεμβάσεις, από τη στιγμή που πέραν από το «Εξοικονομώ κατ’οίκον», δεν υπάρχει χρηματοδοτική στήριξη τέτοιων δράσεων ή φορολογικού τύπου κίνητρα.

Όταν λοιπόν χιλιάδες δανειοληπτών δεν μπορούν να καταβάλλουν τις δόσεις των στεγαστικών δανείων που πήραν στις καλές μέρες, πώς να χρηματοδοτήσουν τέτοιες επενδύσεις από άδειες τσέπες;

Όμως η πολιτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει χαραχτεί και αργά ή γρήγορα θα κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση, η οποία αφορά όλους τους ιδιοκτήτες και χρήστες ακινήτων .

Το πόσο δε η εξοικονόμηση ενέργειας αφορά όλους, προκύπτει από το εξής στοιχείο: To 68% της κατανάλωσης ενέργειας στα κτήρια αφορά την ψύξη και την θέρμανση, ενώ το 80% αυτής χρησιμοποιείται σε κτήρια τα οποία έχουν συνολική επιφάνεια μικρότερη από 1000 τμ., δηλαδή στην πλειονότητα των επαγγελματικών χώρων, σε κατοικίες, δημόσια κτήρια, χώρους συνάθροισης κοινού.

Το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας που επιτυγχάνεται , με βάση το πρότυπο Passive House ή Παθητικό Σπίτι, είναι τεράστιο, σύμφωνα με στοιχεία της Plus Energy Lab.

Απόσβεση σε κατάστημα

Έτσι, ενδεικτικά αναφέρεται, ότι ένα κατάστημα 1.000 τ.μ., που σήμερα δαπανά 153 kWhr/τ.μ. το έτος, μετά την ενεργειακή αναβάθμιση θα δαπανά 59 kWhr/τ.μ. το έτος, ενώ η ετήσια δαπάνη από 16.830 ευρώ θα μειωθεί στις 9.020 ευρώ, εξασφαλίζοντας εξοικονόμηση 7.810 ευρώ μόνο από ψύξη και θέρμανση. Φυσικά, για να επιτευχθεί αυτή η εξοικονόμηση, θα απαιτηθεί δαπάνη της τάξης των 60ευρώ/τ.μ., η οποία όμως θα αρχίσει αμέσως να αποσβένεται αφού θα μειωθούν οι λογαριασμοί για την κατανάλωση ενέργειας.

Σε ένα νοσοκομείο, η ετήσια κατανάλωση ανά τ.μ., μπορεί από 407 kWhr να μειωθεί σε 114 kWhr, δηλαδή να πέσει στο ¼. Στα ξενοδοχεία, να μειωθεί από τις 273 kWhr/τ.μ. σε 56 kWhr/τ.μ. με τεράστια μείωση της κατανάλωσης για θέρμανση, από 198 kWhr/τ.μ., σε μόλις 10kWhr/τ.μ..

Εντυπωσιακές είναι οι εκτιμήσεις για τα σχολεία, όπου η κατανάλωση ειδικά για θέρμανση μπορεί να μηδενιστεί, από 66 kWhr/τ.μ.το έτος, σήμερα, ενώ η συνολική κατανάλωση από 92 kWhrs/τ.μ. το χρόνο, θα πέσει στις 27kWhrs/τ.μ.

Βεβαίως τα παραπάνω αποτελούν παραδείγματα τα οποία όμως δείχνουν πολύ καθαρά το μέγεθος του οφέλους που θα προκύψει από την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων και, το κέρδος που θα προκύψει για το πορτοφόλι των καταναλωτών, ενώ παράλληλα βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και εργασίας στα κτήρια, μεγαλώνει ο χρόνος ζωής τους και αυξάνονται οι τιμές τους στην αγορά.

της Άννης Καρολίδου

