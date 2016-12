Υπέρυθρη θέρμανση

Στην περίπτωση της υπέρυθρης θέρμανσης, η θέρμανση παράγεται και εκπέμπεται μέσα από το φως που είναι αόρατο στα μάτια μας. Ο λόγος που θερμαινόμαστε είναι διότι το δέρμα και τα ρούχα μας απορροφούν το φως, όπως ακριβώς γίνεται όταν μας “χτυπάει” ο ήλιος.

Υπάρχουν διάφορα είδη θερμαστρών υπέρυθρης ακτινοβολίας: ορισμένες διαχέουν το υπέρυθρο φως απευθείας στο χώρο ώστε να θερμάνουν τα αντικείμενα που βρίσκονται σε αυτόν.

Άλλα υπέρυθρα συστήματα θέρμανσης χωρίζονται σε τρία μέρη: υπέρυθρες λάμπες φωτισμού, ένας “εναλλάκτης” θερμότητας (όπως ένας καλός αγωγός της θερμότητας σαν τον χαλκό) και ένας ανεμιστήρας που στέλνει αέριες μάζες στον εναλλαγέα για να δημιουργήσει θερμότητα.

Τέλος, τα επονομαζόμενα θερμαντικά πάνελ διαφέρουν ως προς το καύσιμο (προπάνιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρισμός), ως προς το υλικό κατασκευής (υπάρχουν μέχρι και κεραμικά), αλλά και τη φορητότητα (σταθερά ή φορητά).

—Περιβαλλοντικά οφέλη

Τα πάνελ υπέρυθρης θέρμανσης θεωρείται ότι εξοικονομούν ενέργεια ωστόσο ο περιβαλλοντικά φιλικός τους χαρακτήρας συνδέεται και με την πηγή ενέργειας που χρησιμοποιούν. Παραδείγματος χάρη, εάν καταναλώνουν ηλεκτρική ενέργεια, αυτή έχει παραχθεί από ΑΠΕ ή από άνθρακα;

Όσον αφορά στην εξοικονόμηση κόστους, αυτή μπορεί να φτάσει έως και 50% συγκριτικά με καύσιμα όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ενώ σε σχέση με συστήματα όπως τα κλιματιστικά και τα συμβατικά ηλεκτρικά θερμαντικά, η εξοικονόμηση μπορεί να αγγίξει και το 80%.

Επίσης, τα θερμαντικά πάνελ δεν εκπέμπουν προϊόντα εξάτμισης ή άλλα επιβλαβή αέρια στην ατμόσφαιρα, ενώ ορισμένα δεν μειώνουν τις συγκεντρώσεις οξυγόνου ή την υγρασία της ατμόσφαιρας.

—Χρήσεις και πλεονεκτήματα

Τα θερμαντικά πάνελ αποτελούν μια συγκριτικά φθηνή πηγή επιλογή θέρμανσης ωστόσο δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα κεντρικά συστήματα θέρμανσης καθώς θερμαίνουν συγκεκριμένα δωμάτια.

Έχουν επίσης βιομηχανικές, εμπορικές χρήσεις σε μεγάλους χώρους, όπως αεροδρομια και αποθήκες, όπου δεν υπάρχουν συχνές διαρροές αερίων μαζών. Τέλος, χρησιμοποιούνται σε χώρους όπως γυμναστήρια και σάουνες.

Συνήθως τα θερμαντικά πάνελ είναι πολύ χρήσιμα όταν χρειαζόμαστε μια πηγή άμεσης θέρμανσης.

Τέλος τα πλεονεκτήματά τους περιλαμβάνουν τα εξής:

- Τελείως καθαρή – άοσμη και αθόρυβη λειτουργία

- Απλούστατη τοποθέτηση των θερμαντικών σωμάτων

- Δυνατότητα αυτονόμησης του κάθε δωματίου με μηδαμινό έξοδο ενός θερμοστάτη

- Απλή και φιλική προς τον χρήστη ρύθμιση

- Ακριβής μέτρηση κατανάλωσης

- Όμορφο design καθώς υπάρχει η δυνατότητα να απεικονίζουν μοτίβα της αρεσκείας μας

- Εξοικονόμηση χώρου

- Δεν υπάρχουν τα γνωστά ανθυγιεινά ρεύματα αέρος της συμβατικής θέρμανσης

- Ο αέρας δεν υγροποιείται στους τοίχους και αποφεύγεται η δημιουργία μούχλας

- Ελαχίστη διαβάθμιση θερμοκρασίας

- Ευεργετικά αποτελέσματα , σε όλα τα συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού

